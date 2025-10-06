Haberler

Çorum'un Bayat ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Bayat ilçesinde düzenlenen törenle Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete girdi. Açılışa İskilip Kaymakamı, Çorum Defterdar Vekili ve yerel protokol üyeleri katıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmet vermeye başladı.

Kurumun ilk resmi mesai günü olması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine İskilip Kaymakamı ve Bayat Kaymakam Vekili Ramazan Polat, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran katıldı.

Törende protokol üyeleri kurdele kesti.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
