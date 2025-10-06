Çorum'un Bayat ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmet vermeye başladı.

Kurumun ilk resmi mesai günü olması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine İskilip Kaymakamı ve Bayat Kaymakam Vekili Ramazan Polat, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran katıldı.

Törende protokol üyeleri kurdele kesti.