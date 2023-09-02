Çorum'un Bayat ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Çorum'un Bayat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat- Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris Y. yönetimindeki 06 FE 679 plakalı otomobil su deposu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Serdar B. yönetimindeki 14 BF 163 plakalı otomobile çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 14 BF 163 araçta yolcu olarak bulunan Elif Bekçi olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler ile her iki araçta bulunan Rüzgar B., Kıymet B., Yağız B., Esra Y., Emre Y. ve Ayşe Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM