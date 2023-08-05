Çorum'un Bayat ilçesinde samanlık yangını

Çorum'un Bayat ilçesinde samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çukuröz köyünde Mustafa Yeniçeri'ye ait, saman balyası ve odun bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye gelen Bayat Belediyesi İtfaiyesi ile Bayat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale geldi.