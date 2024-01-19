Çorum'un Bayat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
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Dolu ile etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı bölgeler beyaza büründü. Dolu yağışının ardından ilçede aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Çorum'un Bayat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Dolu ile etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı bölgeler beyaza büründü.
Dolu yağışının ardından ilçede aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Kaynak: AA / Güncel