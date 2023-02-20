Çorum'un Bayat ilçesinde 43 depremzede misafir ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesinde 43 depremzedenin misafir edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 43 kişilik 11 aile, Çorum'un Bayat ilçesine geldi.

Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, depremzede aileleri misafir edildikleri evlerde ziyaret etti.

Bozkurtoğlu ve Ünlü, ziyaretlerde geçmiş olsun dileklerini ilettiği depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Öte yandan ilçede kamu kurumları ile vatandaşların katkılarıyla toplanan 11 kamyon insani yardım malzemesi ve 7 tır yakacak, afet bölgesine gönderildi.

Ayrıca 2 arama kurtarma personeli, kepçe operatörü, kamyon şoförü ve 4 teknik personel ile kazıcı yükleyici kepçe, damperli kamyon, vidanjör ve yol süpürme aracı da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması için afet bölgesine görevlendirildi.