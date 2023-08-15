Çorum'un Alaca ilçesinde yangında saman balyaları ve tandır çatısı yandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında, 400 saman balyası ile bir tandırın çatısı yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarısüleyman köyünde Mustafa Dugan'a ait arazide istiflenen saman balyalarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan tandırın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında Dugan'a ait 400 saman balyası, 8 ton odun ile bir tandırın çatısı yandı. - ÇORUM