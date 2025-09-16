Haberler

Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Büyükhırka köyünde otluk arazide çıkan yangına, bölgeye sevk edilen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri kısa sürede müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 devriye aracı ve 30 kişilik personel ile köylülerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
