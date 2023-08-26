Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Suriye uyruklu Beşşar El Ali (20), Denizhan Mahallesi'ndeki Hükumet Konağı önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildikten sonra bıçakla yaralandı. Saldırının ardından yaklaşık 500 metre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan yaralı, burada uygulama yapan polislerden yardım istedi. Polis ekiplerince meydana çağırılan sağlık ekipleri, yaralıyı Alaca Devlet Hastanesine kaldırdı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.