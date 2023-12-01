Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, kimliği belirsiz kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Alaca'da Ayhan Mahallesi'ne bağlı Lefke sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabanca uyruklu Velid El Merit (25), sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Arkadaşları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne getirilen Velid El Merit, yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri bıçaklama olayına karışan kimliği belirsiz kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM