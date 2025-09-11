Haberler

Çorum'un Alaca İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 86 gram uyuşturucu madde ve 24 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.S. isimli şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalkaya köyünde C.S'nin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramada 2 kilo 86 gram uyuşturucu madde, 24 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
