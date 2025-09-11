Çorum'un Alaca İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üstünde yapılan aramada 56 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri A.T, K.Ö. ve S.Ö'nün üstlerinde arama yaptı.
Aramada zanlıların üzerinde 56 sentetik ecza hapı bulundu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel