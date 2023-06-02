Çorum'un Alaca ilçesinde şükür duası yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi dolayısıyla şükür duası gerçekleştirildi. Alaca Belediyesince organize edilen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Necdet Kahveci ile dua etti. Duanın ardından vatandaşlara yaklaşık 3 bin kişilik kavurma ve pilav ikram edildi. Etkinliğe Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile vatandaşlar katıldı.