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Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Koçhisar köyü yakınlarında seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, fren balatalarının ısınması sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar köyü yakınlarında seyir halinde olan A.T idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, fren balataların ısınması sonucu alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Yangın sonucu araçta hasar oluştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Alaca Çorum Güncel Haberler

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