Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Koçhisar köyü yakınlarında seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, fren balatalarının ısınması sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.