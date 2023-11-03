Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri şok uygulamalarına devam ediyor
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri huzur ve asayişin sağlanması için şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 100 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 40 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullanan bir kişiye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar devam ediyor.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve mahalle bekçilerinin katımlıyla Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 100 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 40 araç kontrol edildi.
Polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanan bir şahısla ilgili maddelerden 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM