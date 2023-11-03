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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri şok uygulamalarına devam ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri huzur ve asayişin sağlanması için şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 100 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 40 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullanan bir kişiye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.