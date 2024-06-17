Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan çıkarıldı
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, belediye ekiplerince çıkarıldı. Yılan daha sonra ilçe merkezi dışındaki bir alana bırakıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, belediye ekiplerince çıkarıldı.
Yıldızhan Mahallesi Ali İhsan Yurduşen Parkı yanında park halindeki Şahin Karaarslan'a ait 19 AEL 580 plakalı otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini gören vatandaşlar, Alaca Belediyesinden yardım istedi.
Ekiplerce belediyenin bakım ve onarım merkezine götürülen otomobilin motor bölümündeki yılan yaklaşık yarım saat süren uğraşın ardından çıkarıldı.
Yılan daha sonra ilçe merkezi dışındaki bir alana bırakıldı.