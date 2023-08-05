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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, O.A. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

O.A. (30) yönetimindeki 34 GIY 386 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesine bağlı Fakılar köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.A'nın, Adana'dan Alaca ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

Devlet Hastanesi Çorum Alaca Güncel Haberler

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