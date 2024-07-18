Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücü ise kaza yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, sürücü kaza yerinden kaçtı.
M.C.D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında tşarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetti, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralandı.
Sürücü ise kazanın ardından araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.