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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. (27) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan M.E.A. (15) yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.A. (27) idaresindeki 66 ABP 261 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.A. (15), sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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