Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil çarpışması: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Taziye ziyaretinden dönen bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.