Çorum'un Alaca ilçesinde Kur'an kursu binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bir Kur'an kursu binasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Binada temizlik yapan görevliler, eşyaların arasında yılan olduğunu fark ederek yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Çorum'un Alaca ilçesinde Kur'an kursu binasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Özhan Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacak Kur'an kursu binasında temizlik yapan görevliler, eşyaların arasında yılan olduğunu fark edince Alaca Belediyesinden yardım istedi.
Binaya giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yılanı yakaladı. Yılan, ilçe merkezinin dışında doğal yaşam alanına bırakıldı.