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Çorum'un Alaca ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Harun Talha idaresindeki 66 ACD 580 plakalı mıcır yüklü kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen kamyondaki mıcırın etrafa saçılmasından dolayı yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Şube Şefliği ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için temizlik çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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