Çorum'un Alaca ilçesinde kalorifer petekleri çalınmaya çalışıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, eski belediye binasındaki kalorifer peteklerini çalmaya çalışan kişiler, vatandaşların müdahalesiyle petekleri bırakarak binadan uzaklaştı.

Alaca Belediyesinin Özhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski hizmet binasının penceresinden bahçeye kalorifer peteği atıldığını gören vatandaşlar, binadaki şüphelilere tepki gösterdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıslar kalorifer peteklerini bırakarak, binadan uzaklaştı.

Polis ekiplerince bahçede yapılan aramada çok sayıda kalorifer peteği ve kırılmış kilit bulundu.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.