Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobil kafa kaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Zile caddesinde meydana geldi. İddialara göre, Osman Yılmaz idaresindeki otomobil gözetimindeki 19 LP 529 plakalı otomobil caddede U dönüşü yaparken karşı yönden gelen Burak Can Ergüder idaresindeki 06 CSY 686 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan birisi yol kenarında park halinde olan ticari araca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Kaza otomobilde sıkışan sürücü Osman Yılmaz Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM