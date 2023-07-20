Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu elektrik telleri koparak mahallede enerji kesintisi yaşandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu elektrik telleri koparken mahalle karanlığa gömüldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından elektrik tellerinin onarımı yapılarak bölgeye tekrar elektrik verildi.