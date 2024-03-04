Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, A.T. ve B.D. isimli iki kişi bıçakla yaralandı. İddiaya göre, sigara isteme yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. A.T. ve B.D. gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
A.T. (17) ve B.D. (27), Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yürüdükleri sırada karşılaştıkları S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) ile iddiaya göre sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmada, S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.