Üye Girişi
Haberler

Çorum Sungurlu'da Fırtına Sonucu Cami Minaresinin Külahı Yıkıldı

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin külahı yıkıldı. Kavşut köyünde etkili olan fırtına caminin minaresinin külahını yıktı. Yıkılan minarenin külahı büyük bir gürültü ile çatıya düşerken, o sırada camide cemaatin bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınasının camii minaresine zarar verdiğini belirten köy sakinleri, akşamüstü büyük bir gürültü duyduklarını, rüzgara dayanamayan caminin minaresinin külahının yıkıldığını gördüklerini söyledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin külahı yıkıldı.

Kavşut köyünde etkili olan fırtına caminin minaresinin külahını yıktı. Yıkılan minarenin külahı büyük bir gürültü ile çatıya düşerken, o sırada camide cemaatin bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınasının camii minaresine zarar verdiğini belirten köy sakinleri, akşamüstü büyük bir gürültü duyduklarını, rüzgara dayanamayan caminin minaresinin külahının yıkıldığını gördüklerini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sungurlu Fırtına Kavşut Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title