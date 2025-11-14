Haberler

Azerbaycan sınırında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği (28), memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla memleketi Çorum'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, merkeze bağlı Yaydiğin köyündeki babaevine getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze, Akşemsettin Camii'ne götürüldü. Burak İbbiği'nin kardeşi Bülent İbbiği cenaze törenine, şehidin askeri kıyafetlerini giyerek katıldı. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, askeri yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreninde baba Rüştü İbbiği ve annesi Gül İbbiği güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar eşliğinde Çorum Şehitler Kabristanı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
