Çorum Sanayi Sitesi'ndeki Yangın Söndürüldü

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki ağaçlandırma alanında çıkan yangın, hurdalığa sıçradı. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürüldü. Yangın sırasında hurdalıktaki araçlar etkilendi ve ağaçlandırma sahasındaki fidanlar zarar gördü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yangının can kaybı ya da yaralanmaya sebep olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Aşgın, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki ağaçlandırma alanında çıkan ve hurdalığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki ağaçlandırma alanında yangın çıktı.

Kısa sürede bitişikteki Satılmış Kaymaz'a ait hurdalığa sıçrayan yangına Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangın yerinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Hurdalıktaki onlarca aracın etkilendiği yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

Yangından, hurdalığın yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yangın çıkan alanda inceleme yaparak, İtfaiye Müdürü Adil Balcı'dan bilgi aldı.

Aşgın, AA muhabirine, yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Sanayi Sitesi'ne yakın alanda itfaiye birimi oluşturdukları için bölgede çıkan yangınlara hızlı müdahale edilebildiğini belirten Aşgın, "Esnafımıza geçmiş olsun, Allah bir daha böyle kaza, bela vermesin." dedi.

Hurdalığın bitişiğinde ekili arazi bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, "Hasata hazır tarlalarımız var. İtfaiyemizin zamanında müdahalesiyle yangın hasat bekleyen araziye sıçramadan söndürüldü. İtfaiyemizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yoğun yağış nedeniyle bu yıl çevrede çok fazla ot büyüdüğünü, vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Aşgın, "Her an buna benzer yangınlarla karşılaşabiliriz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürü Balcı ise yangının çıkış sebebini henüz belirleyemediklerini ancak otlardan başlayıp rüzgarın etkisiyle yayıldığını aktardı.

Yangının kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlardan ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceğinin iddia edildiğini bildiren Balcı, "Belediyeden 15 araçla yangına müdahale ettik ve yangını yerinde söndürebildik. Ekili alanlara sirayet etmeden söndürdük." diye konuştu.

Balcı, yangının yarısı ağaçlandırma alanında, yarısı da hurdalıkta olacak şekilde yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olduğuna anlattı.

Bu yıl çok fazla ot yangını yaşanmasını öngördüklerine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:

"Yangın tehlikesine karşı vatandaşlarımıza ev ve iş yerlerinin etrafındaki otları temizlemelerini tavsiye ediyorum. Yangın insanın olduğu her yerde mümkün. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını talep ediyoruz."