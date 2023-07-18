Çorum Sanayi Sitesi'ndeki Hurdalıkta Yangın Çıktı

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın sırasında onlarca araç etkilendi. Alevlerin yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.