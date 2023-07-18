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Çorum Sanayi Sitesi'ndeki Hurdalıkta Yangın Çıktı

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Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın sırasında onlarca araç etkilendi. Alevlerin yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Sanayi sitesi 32. Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdalıktaki onlarca aracın etkilendiği yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geliyor.

Yangından, hurdalığın yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.

Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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