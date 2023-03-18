Çorum-Samsun ve Çorum-Mecitözü yolunda sis etkili oluyor

Çorum'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Çorum'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Samsun- Çorum kara yolu Kaymakçı mevkisi ile Çorum- Mecitözü arasında yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.