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Çorum-Samsun Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Çorum-Samsun Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
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Çorum-Samsun kara yolu üzerinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi sonucu yolda oluşan buzlanma nedeniyle kazalar gerçekleşti ve yol trafiğe kapandı.

Çorum- Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına indiği bölgede, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 cipin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın ardından aracından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cumaali Kurt, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ardından aynı istikamette 2 otomobilin tırla çarpıştığı ikinci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İki ayrı kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolu, Samsun istikametine ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Yoldaki buzlanmanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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