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Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe trafik kazaları: 4 yaralı

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Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kazada bir tır bariyerlere çarptı ve sürücü ile bir yolcu kurtarıldı. İkinci kazada ise bir cip ve 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

Çorum- Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Salih A. (42) idaresindeki 21 BG 802 plakalı tır, Kaymakçı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın kabininde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Şükrü A. (66), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansta yaralılara müdahale edildiği sırada kaza yerinin yaklaşık 100 metre gerisinde ikinci bir kaza meydana geldi.

Cip ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Ömer Ç. (49) ile Eymen Ç. (11) hafif yaralandı.

Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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