Çorum Sağlık Müdürü Sinan Zehir, Kentteki Sağlık Hizmetleri ve Denetimler Hakkında Bilgi Verdi

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Zehir, il müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentteki güzellik merkezlerinin ruhsatlandırılmasının yanı sıra olağan dışı denetimler de yaptıklarını söyledi.

Denetimlerle sağlık hizmetinin yetkili kişilerin yetkili kurumlarda vermesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Zehir, şöyle devam etti:

"Halk sağlığı hizmetleri kapsamında 1035 eğitim düzenledik. Kanser taramaları ve gebelik kontrolleri yapıldı. Kanser taramaları aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmakta. 2025 yılında iki sağlıklı hayat merkezini açarak bu merkezlerin sayısını artırıyoruz. Gebelerimizin tamamı aile hekimlerimiz ve ebe veya hemşirelerimiz tarafından takip edilmekte. Gebeliklerinde son 3 aya gelen tüm gebelere birer ebe atayarak yakından takip ediyoruz."

Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda yürütülen dumansız hava sahası çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Zehir, bu yıl 16 bin 780 denetim yapıldığını, bunların büyük bölümünün farklı illerden gelen ekiplerce gerçekleştirilen çapraz denetimlerden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'de sezaryenin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Zehir, şunları kaydetti:

"Dünyada en fazla sezaryen yapılan iki ülkeden biriyiz. Elbette sezaryenin zorunlu olduğu durumlar vardır ancak bunun yalnızca zaruri hallerle sınırlı kalması gerekir. 2023 yılında Türkiy'de sezaryen oranı yüzde 32,4 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 22,7'ye düştü. 2025 yılında kamu hastanelerinde bu oranı yüzde 16,3'e kadar indirdik ancak özel hastanelerde oran halen yüzde 50 civarında seyrediyor. Ağrısız doğuma yönelik her türlü altyapıyı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturmuş durumdayız."

Basın toplantısına AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç de katıldı.