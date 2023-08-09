Çorum Osmancık'ta Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çorum İl AFAD Müdürlüğü tarafından Osmancık ilçesinde sel tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Osmancık İtfaiyesi ekipleri de destek verdi. Mahsur kalan afetzedeler ve kaybolan şahıs kurtarıldı.

Çorum İl AFAD Müdürlüğü tarafından Osmancık ilçesinde sel tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Osmancık İtfaiyesi ekipleri de destek verdi. Hazırlanan senaryoya göre Osmancık ilçesinde yoğun yağış sonrası gerçekleşen ani su yükselmesi sonucu 3 vatandaş Kızılırmak Nehri'nde oluşan bir adacıkta mahsur kaldı, 1 vatandaş ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 45 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda mahsur kalan afetzedeler ile kaybolan şahıs, sondaj ve su üstü aramaları sonucu bulundu. Kurtarılan şahısların sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere botlarla alınarak kıyıya getirilmesinin ardından tatbikat sona erdi. - ÇORUM