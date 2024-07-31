Üye Girişi
Haberler

Çorum Oğuzlar Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulu Etkinlikleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezi yaz okulu ara etkinlikleri düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli yarışmalara katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak öğrencilerle pasta kesti.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezi yaz okulu ara etkinlikleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin hem eğlenceli hem de eğitici faaliyetlerle dolu bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulundaki etkinlikte öğrenciler çeşitli yarışmalar yaptı.

Etkinlikler arasında Filistin bayrağı çizme yarışması da yapıldı.

Etkinliğe, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Kaymakam Turan, yaz boyunca sürecek etkinliklerin katılımcıların sosyal ve fiziksel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Oğuzlar Çorum Spor Eğitim Spor Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title