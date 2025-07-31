Çorum Meydanı Projesi'nin İkinci Etabı Başladı

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Çorum Belediyesince yürütülen Tarihi Çorum Meydanı Projesi'nin ikinci etabında çalışmalar başladı. Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki alanda düzenleme yapılacak.

Çorum Belediyesince yürütülen "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"nin ikinci etabında çalışmaların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etabın tamamlanmasının ardından Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki alanda çalışma başlatıldı.

Bu bölgede yer alan ve kamulaştırma süreci tamamlanan iş yeri, belediye ekiplerince yıkıldı.

İkinci etapta 1550 metrekarelik alanda düzenleme yapılacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında oturma yerleri, pergolalar, taksi durağı ve araç park yeri, altı çanak havuz, çeşme, çevre aydınlatmaları ve doğal taş zemin kaplamaları yer alacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla Çorum'un simgelerinden Velipaşa Hanı ve Saat Kulesi, aynı meydanda bütünleşerek şehrin tarihi dokusunu yansıtan modern bir yaşam alanı haline gelecek."

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
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