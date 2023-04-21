Çorum Mecitözü Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 12 Yaralı

Çorum’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve akabinde devam eden şiddetli dolu yağışı sonucunda, Çorum Mecitözü mevkinde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.

ERKAN KARACA

Çorum'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve sonrasında devam eden şiddetli dolu yağışı sonucunda, Çorum Mecitözü mevkinde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte meydana gelen kazada 6 araçta büyük maddi zarar meydana geldi. Kazalarda 12 kişi de yaralandı.

Yağmur ve dolunun neden olduğu kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.