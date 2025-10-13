Çorum Kitap ve Kültür Günleri'nde Yazarlar Okurlarıyla Buluştu

Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap ve Kültür Günleri'nin dördüncü gününde yazarlar okurlarıyla buluştu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sevgi Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yazar Faruk Yıldız, okurları için kitaplarını imzaladı.

Program kapsamında Yusuf Yıldız "Bir Hayalim Var", Orhan Toker "Dijital Çocukların Ebeveyni Olmak" ve Ahmet Turgut ise "Sumud Filosu" başlıklı söyleşilerde okurlarıyla bir araya geldi.

Söyleşilerin ardından yazarlar, kitaplarını imzalayarak okuyucularla bir süre sohbet etti.