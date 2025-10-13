Haberler

Çorum Kitap ve Kültür Günleri'nde Yazarlar Okurlarıyla Buluştu

Çorum Belediyesinin düzenlediği 12. Kitap ve Kültür Günleri'nin dördüncü gününde yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve söyleşiler gerçekleştirdi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sevgi Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yazar Faruk Yıldız, okurları için kitaplarını imzaladı.

Program kapsamında Yusuf Yıldız "Bir Hayalim Var", Orhan Toker "Dijital Çocukların Ebeveyni Olmak" ve Ahmet Turgut ise "Sumud Filosu" başlıklı söyleşilerde okurlarıyla bir araya geldi.

Söyleşilerin ardından yazarlar, kitaplarını imzalayarak okuyucularla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
