Çorum Kitap Kültür Günleri'nde 100 Bin Ziyaretçi

Çorum Belediyesince düzenlenen "12. Kitap Kültür Günleri"nin ilk 5 günde 100 binden fazla ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Kitap Kültür Günleri'nin bölgenin en büyük kültürel etkinliklerinden biri haline geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kitap Kültür Günleri'ne 80'in üzerinde yayınevi, 130'un üzerinde yazarın katkı sağladığını vurguladı.

Fuarda, kitap satışının yanı sıra söyleşilerle gençlerin yazarlarla buluşmasını sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Aşgın, "Gençlerin kitaba dokunabilmesi bizim için çok anlamlı. En çok sevindiren şey ise ziyaretçilerin yaş ortalamasının oldukça düşük olması. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin ilgisi en büyük kazancımızdır." ifadelerini kullandı.

Fuarda, çocuklara yönelik özel bir uygulama başlattıklarına işaret eden Aşgın, "Her çocuğumuzun ilk kitabını bizim hediyemiz olarak almasını istiyoruz. Bu kapsamda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize 100 lira değerinde alışveriş çeki dağıttık. Hayırseverlerin katkılarıyla 3 milyon 200 bin liranın üzerinde kaynak oluşturuldu. Bu uygulama, çocuklarımızın fuara olan ilgisini ve coşkusunu artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Aşgın, şehir merkezindeki tüm okullardan öğrencilerin belediye otobüsleriyle fuar alanına taşındığını, çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım sağlandığını aktardı.

Fuara katılımın yoğun olduğunu kaydeden Aşgın, "Kitap Kültür Günleri, bölgenin en büyük etkinliği olma özelliğini taşıyarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fuarı, ilk 5 günde 100 binin üzerinde kitapsever ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Fuarlarla Çorum'un, kitap ve kültürde marka şehir haline geldiğine dikkati çeken Aşgın, fuar için gelen yayınevi temsilcileri ve yazarların, Çorum'un temizliğinden, yeşilliğinden ve misafirperverliğinden övgüyle bahsettiğini aktardı.

Aşgın, fuarın 19 Kasım'a kadar devam edeceğini kaydetti.