Çorum Kesiminde Sis Etkili, Sürücülere Uyarılar Yapıldı
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde akşam saatlerinde başlayan sis, gece boyunca etkisini artırarak görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, emniyet ekipleri güzergahlarda kontrolleri artırdı ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.
Bölgede akşam başlayan sis, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.