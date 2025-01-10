Çorum Kesiminde Sis Etkili, Sürücülere Uyarı
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, emniyet güçleri güzergahlarda kontrollerini artırdı ve uyarılarda bulundu.
Samsun- Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.
Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel