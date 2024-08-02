Çorum İskilip'te TOKİ Konutları İnşa Ediliyor

Çorum'un İskilip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ihale edilen toplu konutların inşasına başlandı.

Hacıpınar Mahallesi'nde 265 konut yapmak üzere 24 Nisan'da düzenlenen ihaleyi kazanan yüklenici firma, çalışmalarına başladı.

Firma yetkilisi inşaat mühendisi Erhan Cerit, AA muhabirine, İskilip'e 7 katlı 14 bina inşa edeceklerini söyledi.

Binaların temellerinin atıldığını belirten Cerit, "628 milyon 21 bin lira bedelli toplu konutlar 7 katlı, 14 binadan oluşuyor. Sözleşmeye göre inşaat 400 günde tamamlanarak 15 Ağustos 2025 tarihinde iş teslimi yapılacak." dedi.

Cerit, belirlenen sürede konutları teslim etmek için çalıştıklarını kaydetti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de inşaat sahasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.