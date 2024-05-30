Çorum İskilip'te tarla günü etkinliği düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Ramazan Polat, Hacıpiri Mahallesi Kazanlı mevkisindeki programda yaptığı konuşmada, insanların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmeleri için bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimin de artırılması gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan ise "Ek süt otunu, al bol bol sütünü yoğurdunu" sloganı ile başlatılan proje ile Karlık, Çetmi köyleri, Hacıpiri ve Meydan Arifbey mahalleleri sınırları içinde tarım arazilerinde İlkadım İtalyan çimi yem bitkisinin güzlük ekiminin yapılarak üretimine başladıklarını kaydetti.

Programa, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ile üreticiler katıldı.