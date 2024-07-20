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Çorum İskilip'te Şehir Parkı Sergisi Açıldı

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Çorum'un İskilip ilçesindeki 89 yıllık Şehir Parkı'na ait farklı dönemlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Sergi, İskilip'in tarihi ve kültürel değerlerini sergilemektedir.

Çorum'un İskilip ilçesindeki 89 yıllık Şehir Parkı'na ait farklı dönemlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı "Dünden Bu Güne Şehir Parkı Sergisi" açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan'ın derlediği 1935 yılından bu güne çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi için açılış töreni düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin İskilip'in kadim bir şehir olduğunu gösterdiğini söyledi.

Her ilçede bu değerlerin bulunamayacağını, İskilip'te zengin bir kültür birikiminin olduğunu ifade eden Polat, Şehir Parkı'nın da ilçenin önemli değerlerinden olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Polat, Belediye Başkanı Çizikci, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ve vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi.

Sergi 2 gün boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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