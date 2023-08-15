Çorum İskilip'te Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Yaralandı

Çomu köyündeki maden ocağında öğle saatlerinde meydana gelen göçük sonucunda Bekir Akpınar ve Faruk Kaçmaz isimli 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve daha sonra taburcu edildi.