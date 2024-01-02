Çorum İskilip İlçesine Yeni Buğday Pazarı İnşa Ediliyor

Çorum'un İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa etmek üzere çalışmalara başlandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile 9 bin metrekare alana kurulacak yeni buğday pazarı için yürütülen çalışmaları inceledi.

Sülük, gazetecilere, mevcut pazarın İskilip Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde kaldığı için yeni pazar yeri inşa etmeye karar verdiklerini söyledi.

İlçeye 20 iş yerine sahip modern bir buğday pazarı kazandıracaklarını dile getiren Sülük, "Büyük uğraşlar sonucu belediyemiz mülkiyetine kazandırılan taşınmazda modern buğday pazarı yapımına başladık. İlçemizin bir hayalini daha gerçekleştirmek adına şu anki buğday pazarının hem şehrin hem de üniversite kampüsü içerisinde kalması sebebiyle belediyemiz mülkiyetine ait arazide modern buğday pazarı kurulması için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz." dedi.