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Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı İskilip'te yapıldı

Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı İskilip'te yapıldı

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Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, İskilip Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, İskilip Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaymakamlar ile jandarma ve emniyet teşkilatının yöneticileri katıldı.

Toplantıda, kentte uygulanan güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

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