Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 6-13 Mart tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

Denetim kapsamında 21 kahvehane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otoparkta yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 7 kesici ve delici alet, 75 sentetik ecza hapı, 2,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.

2 bin 249 kişi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ise hakkında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

589 aracın incelendiği uygulamalarda eksikleri tespit edilen 3 aracın sürücüsüne de 37 bin 540 lira para cezası uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.