Çorum haberleri! Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Çorum haberleri! Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Çorum haberleri! Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Gelen Çorum haberlerine göre Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Mikail Kömürcü idaresindeki 06 HLV 29 plakalı otomobil, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şenol ve Rukiye Kömürcü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Serdar Coşkun - Güncel

Alaca Çorum Güncel Haberler

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