Çorum haberleri: Çorum'da ormanda kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Çorum haberleri... Çorum'un Dodurga ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden kişinin cenazesi, yaklaşık iki saatlik çalışmayla ormanlık alandan alınıp, hastane morguna kaldırıldı. Çorum'un Dodurga ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden kişinin cenazesi, yaklaşık iki saatlik çalışmayla ormanlık alandan alınıp, hastane morguna kaldırıldı. Bilal Atmaca (51), arkadaşları ile Alpagut köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dolaşırken rahatsızlandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle ulaştıkları bölgede Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Atmaca'nın cenazesi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki saat süren çalışmayla ormandan alınıp, cenaze aracının bulunduğu alana taşındı. Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Atmaca'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Tugay Göktürk Kalp Krizi Dodurga Çorum Güncel Haberler

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